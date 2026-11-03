Solan News: विद्युत बोर्ड पेंशनर्स कल्याण संघ ने उठाई मांगें

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संवाद न्यूज एजेंसीनालागढ़(सोलन)। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर्स कल्याण संघ की बैठक मंगलवार को इकाई अध्यक्ष विजय जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लगभग 60 पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में सेवानिवृत्त सहायक अभियंता महेश चंद्र अग्निहोत्री के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।रविंद्र ठाकुर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने एरियर और महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस निर्णय के लिए पेंशनरों ने न्यायालय और इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने वाले राज्य पेंशनर्स कल्याण संघ का आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान उपस्थित पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) ऑनलाइन जमा करवाए गए। जिन पेंशनरों के प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा नहीं हो सके, उनके प्रमाण पत्र बायोमेट्रिक माध्यम से भेजने की व्यवस्था करने की बात कही गई।इस अवसर पर पेंशनरों को साइबर ठगी के प्रति भी जागरूक किया गया। सभी सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले किसी भी अनजान लिंक को न खोलें। ऐसे लिंक के माध्यम से साइबर ठग बैंक खातों से पैसे निकाल सकते हैं। इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैठक में प्रदेश सरकार से पेंशनरों की लंबित अन्य मांगों को भी शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई गई। इसके अतिरिक्त कुल्लू में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भी कार्यक्रम तैयार किया गया। बैठक में महेंद्र सिंह, सोहन सिंह, धर्मचंद राणा, मुरली गुप्ता, रविंद्र ठाकुर, राम प्रताप, कृष्णदेव, सरवन सिंह, भगत सिंह, चमन लाल, आरसी भल्ला सहित अन्य पेंशनर उपस्थित रहे।