फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Crowds throng the market ahead of the Rakhi festival; even walking has become difficult.

Solan News: राखी त्योहार से पहले बाजार में उमड़ी भीड़, पैदल चलना भी मुश्किल

Fri, 28 Aug 2026 12:30 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 28 Aug 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Crowds throng the market ahead of the Rakhi festival; even walking has become difficult.
सोलन शहर के अप्पर बाजार में उमड़ी लोगों को भीड़। संवाद
राखी से लेकर मिठाईयों की दुकानों पर दिनभर रही चहल-पहल
विज्ञापन

ग्राहकों को लुभाने के लिए कई दुकानों पर राखी के दाम भी किए कम
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन में रक्षाबंधन पर बाजारों में रौनक, राखियों और मिठाइयों की खूब बिक्री
सोलन। भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार को लेकर वीरवार को सोलन शहर में खूब चहल-पहल रही। राखी और मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही बाजारों में रौनक थी और दोपहर तक पूरा बाजार पैक हो गया।
शहर के मालरोड, अपर बाजार समेत अन्य बाजारों में दोपहर बाद से ही भीड़ रही। मिठाइयों की दुकानों पर 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा था। मिठाई विक्रेताओं ने पहले से इंतजाम किए थे। कुछ मिठाइयां पैक कर डिब्बे सजाए हुए थे। दुकानों पर कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई थी। इसके बावजूद भीड़ अधिक होने से लोगों को समय लग रहा था। बहनों ने भाइयों के लिए लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, काजू कतली जैसी मिठाइयां खरीदीं। कई ग्राहकों ने उपहार में देने के लिए पैकेट्स भी बनवाए। दुकानदारों ने त्योहार के लिए अतिरिक्त स्टॉक तैयार करवाया था। मिठाइयों की मांग बढ़ने से सुबह से ही दुकानों में ग्राहकों की आवाजाही लगी थी।
विज्ञापन

राखियों के दामों में गिरावट
राखियों की दुकानों पर भी खूब भीड़ देखी गई। कुछ राखियों के दामों में गिरावट भी आई। बुधवार को 10 रुपये में बिकने वाली राखी वीरवार को पांच रुपये में बिकी। रंग-बिरंगे मोतियों, कुंदन और जरी वाली राखियों में भी पांच से दस रुपये की गिरावट आई। यह राखियां जो पहले 30 से 40 रुपये में बिक रही थीं, अब 20 से 25 रुपये में बिकीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

भाई भी खरीद रहे उपहार
रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भाई भी अपनी बहनों के लिए उपहार खरीद रहे थे। दुकानदारों जियालाल और अक्षय ने विभिन्न तरह के गिफ्ट हैंपर उपलब्ध बताए। इनमें चॉकलेट, कुकीज, ड्राईफ्रूट और फ्रूट केक शामिल थे। इनकी कीमत 400 रुपये से शुरू होकर 1000 रुपये तक थी। अमन और अशोक ने अपनी बहनों के लिए चॉकलेट, केक, सॉफ्ट टॉयज और पानी की बोतल वाले गिफ्ट हैंपर खरीदे।

सोलन शहर के अप्पर बाजार में उमड़ी लोगों को भीड़। संवाद

सोलन शहर के अप्पर बाजार में उमड़ी लोगों को भीड़। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed