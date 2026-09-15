Solan News: अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:54 PM IST
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नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ थाने में एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला ने बताया कि व्यक्ति से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। आरोप लगाया कि व्यक्ति अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है। बताया कि व्यक्ति ने स्वयं को अविवाहित बताया और शादी करने का वादा करके अवैध संबंध बनाए। हकीकत में वह शादीशुदा है। व्यक्ति ने अश्लील वीडियो भी बना लिए। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। साथ ही मारपीट भी करता है। डीएसपी भीष्म ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने महिला का बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। छानबीन की जा रही है।
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