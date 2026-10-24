Solan News: सिटी में आज

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बैठक : सैनिक विश्राम गृह सोलन में भूतपूर्व सैनिक लीग की मासिक बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।



कार्यक्रम : नालागढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से शस्त्र पूजन कार्यक्रम डीपीएस स्कूल न्यू नालागढ़ में पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगा।



मेला : धर्मपुर के कोटला पंचायत में स्पोर्ट्स मेला सुबह 8:00 बजे से शुरू होगा I



काम की बात



आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।

आपातकालीन नंबर : 01792-223638



नोट :

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. वीना , अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से मनीष मित्तल मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम : बद्दी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।