Solan News: आज के कार्यक्रम...
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 11 Sep 2026 12:24 AM IST
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प्रतियोगिता : ठोडो मैदान सोलन में अंडर-14 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगे।
बैठक : बीबीएन पूर्व सैनिक लीग की मासिक बैठक पूर्व सैनिक सामुदायिक भवन नालागढ़ में पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरु होगी।
राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में एसडीआरएफ की ओर से अग्नि सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगा।
प्रदर्शन : नालागढ़ में बैंक हड़ताल के उपलक्ष्य में यूएफबीयू की ओर से धरना प्रदर्शन दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगा।
समापन : सुबाथू स्कूल में आयोजित गर्ल्स अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 4:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. पल्लवी ठाकुर, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. मोनिका सूद मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सूद, डॉ. रजत, डॉ. शिवानी, डॉ. आंचल शर्मा, डॉ. वीना और डॉ. स्वाती शर्मा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
बैठक : बीबीएन पूर्व सैनिक लीग की मासिक बैठक पूर्व सैनिक सामुदायिक भवन नालागढ़ में पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरु होगी।
राजकीय महाविद्यालय नालागढ़ में एसडीआरएफ की ओर से अग्नि सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगा।
प्रदर्शन : नालागढ़ में बैंक हड़ताल के उपलक्ष्य में यूएफबीयू की ओर से धरना प्रदर्शन दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगा।
समापन : सुबाथू स्कूल में आयोजित गर्ल्स अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 4:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. पल्लवी ठाकुर, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. मोनिका सूद मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. चारु सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुमित सूद, डॉ. रजत, डॉ. शिवानी, डॉ. आंचल शर्मा, डॉ. वीना और डॉ. स्वाती शर्मा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन