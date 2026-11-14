Solan News: सिटी में आज

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शतरंज प्रतियोगिता : शूलिनी विवि के रतन टाटा हॉल में शतरंज प्रतियोगिता के मुकाबले पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।

कथा : बद्दी के दभोटा स्थित जय श्री राम गोशाला में श्री दिव्य गो कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से होगा।



काम की बात





आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।



आपातकालीन नंबर : 01792-223638







नोट : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. मनीष मित्तल, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. अर्पणा शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ . राजू कटोच मौजूद रहेंगे।

प्रतियोगिता : रामशहर के मेला मैदान में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी।