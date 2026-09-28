Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 29 Sep 2026 12:52 AM IST
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कार्यक्रम : अर्की के राजकीय प्राथमिक पाठशाला चडेरा में पौधरोपण कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।
प्रतियोगिता : चायल स्कूल में दूसरे दिन की जिला स्तरीय अंडर-19 सांस्कृतिक प्रतियोगिता सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी।
जनसमस्या : विधायक संजय अवस्थी अर्की की बडोग पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में दोपहर 1:00 बजे जनसमस्याएं सुनेंगे।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मनीष मित्तल और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. स्वाति शर्मा मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नीतिका तुलसी और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
प्रतियोगिता : चायल स्कूल में दूसरे दिन की जिला स्तरीय अंडर-19 सांस्कृतिक प्रतियोगिता सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी।
जनसमस्या : विधायक संजय अवस्थी अर्की की बडोग पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में दोपहर 1:00 बजे जनसमस्याएं सुनेंगे।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. मनीष मित्तल और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. स्वाति शर्मा मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नीतिका तुलसी और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।