Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 21 Sep 2026 12:15 AM IST
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शिविर : यूको आरसेटी सोलन में महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण शिविर सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा।
टीकाकरण : स्वास्थ्य उपकेंद्र राजपुरा में बच्चों के लिए मासिक टीकाकरण सत्र सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
समापन : राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स कांप्लेक्स कुमारहट्टी में ओपन बेडमिंटन प्रतियोगिता का समपान दोपहर बाद 2:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. नीतिका तुलसी और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. सीमा नेगी मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. रजत चवालटा और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
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टीकाकरण : स्वास्थ्य उपकेंद्र राजपुरा में बच्चों के लिए मासिक टीकाकरण सत्र सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
समापन : राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स कांप्लेक्स कुमारहट्टी में ओपन बेडमिंटन प्रतियोगिता का समपान दोपहर बाद 2:00 बजे होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल शर्मा, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. दीक्षित गौतम, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. नीतिका तुलसी और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. सीमा नेगी मौजूद रहेंगी।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉ. रजत चवालटा और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।