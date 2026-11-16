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Solan News: सिटी में आज

Tue, 17 Nov 2026 12:44 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 17 Nov 2026 12:44 AM IST
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कार्यक्रम : यूरो किड्स स्कूल कोटलानाला सोलन में हेल्थ इज वेल्थ डे पर कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
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समारोह : साईं इंटरनेट स्कूल सोलन में वार्षिक समारोह का आयोजन पूर्वाह्न 11:00 बजे किया जाएगा।

यात्रा : नालागढ़ के दभोटा की जय श्री राम गोशाला में गोपाष्टी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

काम की बात

ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :

मेडिसिन : डॉ. अनुज गुप्ता, डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी

ईएनटी : डॉ. मोनिका सूद
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638

नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. स्वाति शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. आशीष शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. स्वाति शर्मा मौजूद रहेंगी।

अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में रेडियोलॉजिस्ट डॉ. संदीप जैन, डॉ. स्वाति तोमर और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
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