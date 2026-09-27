Solan News: बाल मेले और रंगोत्सव में बच्चों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग

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संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पट्टा महलोग में आयोजित बाल मेले और खंड स्तरीय रंगोत्सव में 11 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने लोकनृत्य, रंगोली, चित्रकला, समूहगान, वाद-विवाद और एकल नृत्य प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों और रचनात्मक गतिविधियों से माहौल उत्सवमय रहा। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन कर खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम में अमर सिंह ठाकुर ने मुख्यातिथि और गगन राणा ने विशेषातिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यातिथि, विशेषातिथि और विद्यालय की प्रधानाचार्य श्वेता गुप्ता ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।प्रधानाचार्य श्वेता गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपनी कला, रचनात्मकता और प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों से भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।