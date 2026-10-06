Solan News: सड़कों से गोवंश हटाने की मुहिम तेज, आठ रेस्क्यू

संवाद न्यूज एजेंसीबद्दी (सोलन)। नगर निगम बद्दी ने शहर की सड़कों को आवारा गोवंश से मुक्त करने के लिए अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने झाड़माजरी औद्योगिक क्षेत्र के पास से आठ आवारा सांडों को रेस्क्यू कर हांडाकुंडी स्थित गोशाला में पहुंचाया। नगर निगम आयुक्त विवेक चंदेल ने बताया कि मंगलवार को पकड़े गए आठ सांडों को हांडाकुंडी स्थित गोशाला में सुरक्षित भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक दो दर्जन से अधिक आवारा सांडों को हांडाकुंडी स्थित गोशाला पहुंचाया जा चुका है।उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों पर किसी भी तरह का गोवंश नजर न आए, इसके लिए निगम की टीम लगातार अभियान चला रही है। आगे रेस्क्यू किए जाने वाले गोवंश को क्षेत्र की अन्य गोशालाओं में भी व्यवस्था कर सुरक्षित भेजा जाएगा। आयुक्त ने शहरवासियों से नगर निगम की इस मुहिम में बढ़-चढ़कर सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर गोवंश न रहे और लोगों को इससे परेशानी न हो, इसके लिए निगम की ओर से यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।