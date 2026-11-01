Solan News: बस के टायर में लगी आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

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परवाणू (सोलन)। परवाणू के टीटीआर बाईपास चौक के समीप शनिवार देर रात धर्मपुर से चंडीगढ़ जा रही एक बस के टायर में अचानक आग लग गई। बस में करीब 15 यात्री सवार थे। टायर से धुआं उठता देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सुरक्षित स्थान पर रोका और अग्निशमन विभाग को सूचना दी।सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। चालक की सतर्कता और अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ।अग्निशमन विभाग के अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में बस के केवल टायर जलने से करीब पांच हजार रुपये का नुकसान आंका गया है।