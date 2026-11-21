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नालागढ़ (सोलन)। रोटरी क्लब बद्दी की ओर से नालागढ़ के नील मेटल्स में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 57 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन संजीव वर्मा ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सहयोग देने के लिए नील मेटल्स के प्रबंधन का भी धन्यवाद किया। रोटेरियन कार्तिक शर्मा ने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को मानवता की सेवा के लिए नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है।