Solan News: बीकॉम के विद्यार्थियों को कॅरिअर अवसरों की दी जानकारी

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फाइनेंस ऑफिसर, ऑडिटर और सहायक प्रोफेसर बनने के अवसरसंवाद न्यूज एजेंसीबरोटीवाला (सोलन)। राजकीय महाविद्यालय बरोटीवाला के कॅरिअर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल की ओर से बीकॉम के बाद कॅरिअर के अवसरों पर व्याख्यान आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता डॉ. ममता ने वाणिज्य संकाय के छात्रों का मार्गदर्शन किया।उन्होंने बताया कि बीकॉम के बाद छात्रों के लिए फाइनेंस ऑफिसर, ऑडिटर और शिक्षण क्षेत्र समेत कई कॅरिअर विकल्प उपलब्ध हैं। फाइनेंस ऑफिसर के तौर पर सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और बैंकों में बजट व वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। वहीं, ऑडिटर के पद पर सीएजी, एजी कार्यालय और निजी कंपनियों में खातों की जांच की जिम्मेदारी होती है।उन्होंने शिक्षण क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों को यूजीसी नेट और हिमाचल प्रदेश सेट परीक्षा से कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बनने के अवसरों की जानकारी दी। प्राचार्य ने कॅरिअर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के प्रयासों की सराहना करते हुए डॉ. ममता का आभार जताया। उन्होंने छात्रों से रुचि के अनुसार कॅरिअर विकल्प चुनकर समय रहते तैयारी शुरू करने का आह्वान किया। इस दौरान महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।