Solan News: एमएसएमई की योजनाओं और उद्यम विकास से जुड़े पहलुओं की दी जानकारी

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नालागढ़(सोलन)। हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग और भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सहयोग से नालागढ़ में एक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया। रैंप योजना के तहत हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम टिंग कंसल्टेंसी और वंडर वर्क्स के सहयोग से होटल क्रॉस रोड में हुआ। नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्य सचिव विनीत कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वीएस ठाकुर विशेष अतिथि रहे। कार्यशाला में प्रतिभागियों को एमएसएमई से संबंधित सरकारी योजनाओं और उद्यमों के विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने सरकारी योजनाओं के लाभ और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। उन्हें उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मुख्य अतिथि विनीत कुमार ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम स्थानीय उद्यमियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हैं। ये उनके व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उद्यमियों से सरकारी योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया।