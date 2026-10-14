Solan News: स्वयंसेवियों को डीडीएमए हेल्पलाइन नंबर की दी जानकारी

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सोलन। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और माय भारत ने अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सहायक जिला युवा अधिकारी कनिष्क शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में भारती कौशिक, पूरन चंद और रवि कुमार शामिल रहे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सोलन के प्रतिनिधि पूरन चंद ने एनएसएस स्वयंसेवियों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। बताया कि नौणी विवि में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण शिविर से अब तक लगभग 300 लोग प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। उन्होंने स्वयंसेवियों को इस प्रशिक्षण शिविर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आपातकालीन सहायता के लिए डीडीएमए हेल्पलाइन 1077 और दूरभाष नंबर 01792-220049 एवं 01792-220882 को सुरक्षित रखने का आग्रह किया। कनिष्क शर्मा ने युवाओं को माय भारत के माध्यम से उपलब्ध अवसरों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को युवा गतिविधियों और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। डीडीएमए प्रतिनिधि पूरन चंद ने आपदा मित्र प्रशिक्षण शिविर का उल्लेख किया। शिविर के माध्यम से लगभग 300 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने स्वयंसेवियों को भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें, इस पर विस्तार से बताया। आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता के लिए डीडीएमए हेल्पलाइन 1077 महत्वपूर्ण है। उन्होंने डीडीएमए के दूरभाष नंबर भी साझा किए। मुख्य अतिथि कनिष्क शर्मा ने युवाओं को माय भारत की योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम प्रभारी आचार्य सुरेश भारद्वाज ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।