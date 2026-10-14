फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   awareness camp in school

Solan News: विद्यार्थियों ने मॉक ड्रिल में सीखे सुरक्षा के गुर

Wed, 14 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
दाड़लाघाट (सोलन)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय के प्रधानाचार्य राम रतन बंगा के निर्देशन में हुआ। आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी पारुल भाटिया ने विद्यार्थियों को आपदा के अर्थ और उसके प्रकारों की जानकारी दी। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर भी प्रकाश डाला। भाटिया ने कहा कि आपदा के समय घबराने के बजाय धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। विद्यार्थियों को आग और भूकंप जैसी आपदाओं में बरती जाने वाली सावधानियां बताई गईं। उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचने और स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके भी सिखाए गए। अग्निशमन यंत्रों के प्रकार और उनके सही उपयोग की जानकारी भी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed