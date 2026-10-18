Solan News: कुनिहार पहुंची अश्वमेध स्वर्ण न्याय यात्रा

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मशाल यात्रा निकालकर शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीकुनिहार (सोलन)। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख महिपाल सिंह मकराना की अगुवाई में निकाली जा रही अश्वमेध स्वर्ण न्याय यात्रा शनिवार को कुनिहार पहुंची। यहां मशाल यात्रा निकालकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्तावित नियमों का विरोध किया गया। यात्रा में शामिल लोगों ने सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग उठाई।दो अक्तूबर को मनाली से शुरू हुई यात्रा शिमला की ओर बढ़ रही है। कुनिहार पहुंचने पर नियमों के विरोध में नारेबाजी की और केंद्र सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की।यात्रा के आयोजकों ने कहा कि शिक्षा से जुड़े नियम बनाते समय सभी वर्गों के विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी भी वर्ग के विद्यार्थियों को भेदभाव का अनुभव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी न्याय, सम्मान और समान अवसर मिलने चाहिए। आयोजकों के अनुसार, यात्रा का उद्देश्य स्वर्ण समाज की मांगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ना है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को वापस लेने की मांग की।