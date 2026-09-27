Solan News: कोईड़ी पंचायत में बनी कृत्रिम झील 25 दिन बाद नहीं हुई खाली

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कुमारहट्टी में किसानों की करीब 10 बीघा कृषि भूमि झील में समाईएक फसल तो तबाह हुई अब अगली फसल भी नहीं उगा पाएंगे किसानबच्चों के लिए भी खड़ी हुई मुश्किल, कई किमी पैदल जा रहे स्कूललगातार बढ़ रहा है झील में पानी, गांव के लिए बना खतराएचआर धीमाननालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ उपमंडल की कोईड़ी पंचायत के कुमारहट्टी में 2 सितंबर की रात हुए भूस्खलन के कारण बनी कृत्रिम झील 25 दिन बाद भी जस की तस बनी हुई है। इससे तीन भाइयों नरेश कुमार शर्मा, जगपाल शर्मा और यशपाल शर्मा की करीब 10 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। खरीफ की फसल तबाह होने के बाद अब अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लिए भी खतरा बना हुआ है।घटना के बाद जिलाधीश मनमोहन शर्मा और एसडीएम नरेंद्र अहलूवालिया ने लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मौके का दौरा कर झील का पानी जल्द निकालने के निर्देश दिए थे। लोक निर्माण विभाग ने मशीनों से खुदाई कर पानी की थोड़ी निकासी शुरू की, लेकिन अभी भी कुमारहट्टी से गुरुकुंड तक पानी भरा हुआ है। इससे स्कूली बच्चों को नदी पार करने में परेशानी हो रही है और उन्हें तीन से चार किलोमीटर अतिरिक्त पैदल चलना पड़ रहा है।सरकार से कोई सहायता नहीं मिलीहम तीनों भाइयों की करीब 10 बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। टमाटर की फसल खराब हो चुकी है और अब अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। वर्ष 2023 में भी इसी तरह फसलें खराब हुई थीं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली।- यशपाल शर्मा, पीड़ित, कुमारहट्टीस्कूली बच्चों को नदी पार करने में परेशानीनदी में अस्थायी झील बनने से आसपास के गांवों के लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। नदी के दूसरी ओर रहने वाले स्कूली बच्चों को हाई स्कूल पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। पानी की जल्द निकासी होनी चाहिए।- राम लाल, स्थानीय निवासीपानी की निकासी नहीं हुई तो स्कूल भवन को खतरानदी के किनारे हाई स्कूल का भवन है। झील का पानी नहीं निकलने से आसपास की जमीन में पानी रिस रहा है, जिससे भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इससे स्कूल भवन को भी खतरा हो सकता है। - कर्म चंद, उपप्रधान, ग्राम पंचायत कोईड़ीसरकार स्थायी समाधान करेइसी स्थान पर वर्ष 2023 में भी भूस्खलन के बाद झील बन गई थी। वर्ष 2025 में फिर पहाड़ी खिसककर नीचे आ गई थी। इस बार स्थिति और गंभीर है। एसडीएम से मिलकर समस्या के स्थायी समाधान का आग्रह किया है। - रामनाथ चंदेल, प्रधान, ग्राम पंचायत कोईड़ीपानी की निकासी पीडब्ल्यूडी का काम नहींझील के पानी की निकासी हमारे विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं है। हमने प्रशासन को इसका एस्टीमेट दे दिया है। बजट मिलने पर मशीनें लगाकर खुदाई के माध्यम से पानी की निकासी कर दी जाएगी। - परवरसर सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग नालागढ़केंद्र की टीम जल्द करेगी प्रभावित क्षेत्र का दौरामामला ध्यान में है। पहले मशीनों की सहायता से पानी की निकासी शुरू की गई थी, लेकिन नीचे बड़ी-बड़ी चट्टानें होने के कारण काम में दिक्कत आई। अब अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही केंद्र की टीम प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेगी और बार-बार हो रहे भूस्खलन के कारणों का पता लगाएगी, ताकि समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। - नरेंद्र अहलूवालिया, एसडीएम नालागढ़