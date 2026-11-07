Solan News: दिवाली पर क्षेत्रीय अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं

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झुलसने और सांस के मरीजों के उपचार के लिए तैयार पूरीइमरजेंसी से बर्न वार्ड तक पुख्ता इंतजामचिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटियां तयसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। त्योहारों के दौरान भले ही सामान्य ओपीडी में मरीजों की संख्या कम रहती है, लेकिन दिवाली के मद्देनजर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपात स्थितियों से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना या हादसे की स्थिति में तुरंत उपचार उपलब्ध करवाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें आपातकालीन कक्ष में 24 घंटे मुस्तैद रहेंगी।इन टीमों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कई डॉक्टरों को जरूरत के अनुसार ऑन कॉल सेवाएं देने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, दिवाली के दौरान पटाखों की चपेट में आने से झुलसने और घायल होने के मामले सामने आते हैं। इसे देखते हुए अस्पताल में अलग से बर्न वार्ड तैयार किया गया है, जहां जले हुए मरीजों को तुरंत उपचार मिल सकेगा। वार्ड में जीवन रक्षक दवाओं के साथ ऑक्सीजन सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक भी रखा गया है।सांस के मरीजों के लिए भी विशेष टीम गठितपटाखों के धुएं और प्रदूषण के कारण दमा और सांस संबंधी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को परेशानी हो सकती है। ऐसे मरीजों को अस्पताल पहुंचते ही राहत देने के लिए अलग विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम दिवाली के दिन 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहेगी। मरीजों की सुविधा के लिए वार्ड में अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलिंडरों की व्यवस्था भी की गई है।पटाखों से जलने पर तुरंत करें ये उपायपटाखे से जलने पर प्रभावित हिस्से को कम से कम 15 से 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। इसके बाद जले हुए स्थान को साफ और सूखी पट्टी से ढक दें। डॉक्टर की सलाह के बिना प्रभावित हिस्से पर क्रीम, तेल या घरेलू मरहम न लगाएं। गंभीर रूप से जलने पर घरेलू उपायों में समय गंवाने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचें।दिवाली के मद्देनजर क्षेत्रीय अस्पताल में सभी टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है। अस्पताल में आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि आने वाले प्रत्येक मरीज को तुरंत और बेहतर उपचार मिल सके।-डॉ. राकेश पंवार, एमएस, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन