Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   106 special buses departed from BBN to help people reach home for Diwali

Solan News: दिवाली पर घर पहुंचाने के लिए बीबीएन से चलीं 106 विशेष बसें

Sat, 07 Nov 2026 11:02 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
एचआरटीसी और निजी बस संचालकों ने संभाला मोर्चा
विज्ञापन

रविवार को भी जारी रहेंगी सेवाएं, मिलेंगी कई बसों की सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। दिवाली पर औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में काम करने वाले कामगारों को घर पहुंचाने के लिए शनिवार को एचआरटीसी और निजी बस संचालकों ने 106 विशेष बसें चलाईं। यात्रियों की सुविधा के लिए रविवार को दिवाली के दिन भी विशेष बस सेवाएं जारी रहेंगी। इन बसों के संचालन से मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, जोगिंद्रनगर, बैजनाथ और ऊना सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले कामगारों को राहत मिली है।
बीबीएन में बाहरी जिलों से 43 बसें पहुंची हैं। ये बसें यात्रियों की मांग के अनुसार लगातार आवाजाही कर रही हैं। इसके अलावा नालागढ़ डिपो की ओर से अंबाला के लिए 22, दिल्ली के लिए छह और ऊना के लिए पांच विशेष बसें चलाई गई हैं। जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक है, वहां जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसें भेजी जा रही हैं। ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर भी बसें रवाना की जा रही हैं।
विज्ञापन

30 निजी बस संचालकों ने भी दिवाली पर कामगारों की सुविधा के लिए विशेष बसें चलाई हैं। इन संचालकों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) से विशेष परमिट लिए हैं। निजी बसें मुख्य रूप से अंबाला, चंडीगढ़ और ऊना के लिए संचालित की जा रही हैं, जबकि कुछ बसें कालका तक जा रही हैं। नालागढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक विपिन गुप्ता ने बताया कि कामगारों को घर पहुंचाने के लिए 30 निजी बस संचालकों ने विशेष सेवाएं शुरू की हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

नालागढ़ डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अखिल अग्निहोत्री ने बताया कि बाहरी जिलों से आईं 43 बसें नियमित रूप से यात्रियों को लेकर आवाजाही कर रही हैं। बसों में तेल भरवाने के बाद उन्हें दोबारा रवाना किया जा रहा है। डिपो की ओर से ऊना, अंबाला और दिल्ली के लिए 33 विशेष बसें चलाई गई हैं। निगम का प्रयास है कि कोई भी कामगार बस सुविधा से वंचित न रहे और सभी सुरक्षित घर पहुंचकर त्योहार मना सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed