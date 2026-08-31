Sirmour News: एलटी लाइन पर काम करते करंट लगने से झुलसा मजदूर

संवाद न्यूज एजेंसीसराहां (सिरमौर)। पच्छाद थाना क्षेत्र के कोटला बड़ोग गांव के पास विद्युत लाइन पर काम करते समय एक मजदूर करंट की चपेट में आकर झुलस गया। हादसे में मजदूर की छाती और हाथ झुलस गए। पुलिस ने इस मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी 31 वर्षीय मनोज दास ठेकेदार के अधीन एलटी लाइन पर काम कर रहा था। इसी दौरान उसके ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन की चपेट में उसका हाथ आ गया। करंट लगने के बाद मनोज दास जमीन पर गिर गया। उसके साथ काम कर रहे अन्य मजदूरों ने उसे तुरंत सोलन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।डीएसपी राजगढ़ वीसी नेगी ने बताया कि विद्युत लाइन पर काम करते समय मजदूर के करंट की चपेट में आने के मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।