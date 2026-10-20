फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   The Chairman of the State Agricultural Marketing Board inspected the Nohradhar vegetable market.

Sirmour News: राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन ने नौहराधार सब्जी मंडी का किया मुआयना

Wed, 21 Oct 2026 12:21 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
The Chairman of the State Agricultural Marketing Board inspected the Nohradhar vegetable market.
नौहराधार सब्जी मंडी के औचक निरीक्षण पर पहुंचे राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन। संवाद
सचित्र--
विज्ञापन

सब्जी मंडी की कमियों को शीघ्र दूर कर बेहतर बनाने की कही बात

संवाद न्यूज एजेंसी

नौहराधार/नाहन (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने नौहराधार सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला सिरमौर कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन सीताराम शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान राज्य चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि नौहराधार सब्जी मंडी सुंदर है। मंडी में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर कर इसे और बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
विज्ञापन

वहीं, जिला चेयरमैन सीताराम शर्मा ने कहा कि मंडी के सामने डंगा लगाने की आवश्यकता है। इसे जल्द लगाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, मंडी की तीन निचली मंजिलें खाली पड़ी हैं, जहां चूड़धार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विश्राम गृह बनाने की योजना है। उन्होंने बताया कि मंडी परिसर में पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी, ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को सहूलियत मिल सके। साथ ही, पार्किंग सुविधा विकसित होने से कृषि विपणन बोर्ड की आय में भी वृद्धि होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed