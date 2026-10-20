Sirmour News: सिटी में आज

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प्रतियोगिता : साई समिति नाहन की ओर से सुबह 10:00 बजे साई हॉल में भाषण प्रतियोगिता।



टीकाकरण : मातृ-शिशु कल्याण केंद्र नाहन में सुबह 10:00 बजे 0 से डेढ़ वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण।



काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से सुबह 10:00 बजे सराहां में ड्राइविंग टेस्ट।

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रक्तदान शिविर : मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में सुबह 10:00 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन।