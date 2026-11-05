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Sirmour News: दिवाली से पहले ददाहू के बाजारों में सन्नाटा, दुकानदार हुए मायूस

Fri, 06 Nov 2026 04:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Fri, 06 Nov 2026 04:40 AM IST
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Silence in the markets of Dadahu ahead of Diwali
ददाहू (सिरमौर)। दिवाली में महज दो दिन शेष रहने के बावजूद ददाहू के बाजारों से रौनक गायब है। ग्राहकों की बेरुखी और खरीदारी में भारी कमी के चलते स्थानीय व्यापारी मंदी की मार झेलने को मजबूर हैं।
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दुकानदारों के अनुमान के अनुसार, इस बार त्योहारी व्यापार पर वैश्विक मंदी का लगभग 60 से 65 फीसदी तक असर पड़ा है। वहीं ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन ने भी स्थानीय बाजारों की चमक फीकी कर दी है। उपभोक्ताओं द्वारा सजावटी सामान, बिजली की लड़ियां, मोमबत्तियां और दीये ऑनलाइन मंगवाने से स्थानीय दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
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इसका सीधा असर बर्तन, कपड़ा, जूता, बिजली उपकरण और मिठाई के कारोबार पर पड़ा है। व्यापारी भारत, योगेश, विपिन, कपिल, दुर्गा दत्त और कल्याण सिंह ने बताया कि लोग केवल रोजमर्रा का जरूरी सामान ही खरीद रहे हैं। त्योहार से जुड़ी विशेष खरीदारी को लेकर कोई खास उत्साह नजर नहीं आ रहा है। इससे दिवाली के सीजन पर निर्भर दुकानदार खासे मायूस हैं। हालांकि व्यापारियों को उम्मीद है कि धनतेरस के दिन ग्राहक बाजारों का रुख करेंगे, जिससे कारोबार में कुछ तेजी आ सकती है।
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