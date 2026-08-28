Sirmour News: पनार स्कूल को ऑलराउंड बेस्ट का खिताब
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:30 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
सुरला खंड की अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कालाअंब (सिरमौर)। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकपुर में अंडर-19 छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उद्यमी रितेश अग्रवाल और मोहित अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कबड्डी में पनार स्कूल, खो-खो में जमटा स्कूल, वॉलीबाल में बेचड़ का बाग स्कूल, बैडमिंटन में सैनवाला स्कूल और शतरंज में स्नेह पब्लिक स्कूल कालाअंब ने विजेता का खिताब हासिल किया।
वहीं, ऑलराउंड बेस्ट का खिताब पनार स्कूल के नाम रहा। प्रधानाचार्य प्रिया तोमर ने मुख्य अतिथियों सहित प्रतियोगिता में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों और अधिकारियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर प्रभात कुमार, राजीव कुमार, धनवीर सिंह, सतीश कुमार, प्रेमपाल, विवेक चौहान, प्रदीप कुमार, योगराज, वीर भगत, जीत सिंह, एसएमसी प्रधान पवन भारद्वाज उपस्थित रहे।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कालाअंब (सिरमौर)। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकपुर में अंडर-19 छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उद्यमी रितेश अग्रवाल और मोहित अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कबड्डी में पनार स्कूल, खो-खो में जमटा स्कूल, वॉलीबाल में बेचड़ का बाग स्कूल, बैडमिंटन में सैनवाला स्कूल और शतरंज में स्नेह पब्लिक स्कूल कालाअंब ने विजेता का खिताब हासिल किया।
वहीं, ऑलराउंड बेस्ट का खिताब पनार स्कूल के नाम रहा। प्रधानाचार्य प्रिया तोमर ने मुख्य अतिथियों सहित प्रतियोगिता में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों और अधिकारियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर प्रभात कुमार, राजीव कुमार, धनवीर सिंह, सतीश कुमार, प्रेमपाल, विवेक चौहान, प्रदीप कुमार, योगराज, वीर भगत, जीत सिंह, एसएमसी प्रधान पवन भारद्वाज उपस्थित रहे।
विज्ञापन