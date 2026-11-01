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Sirmour News: ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में अर्णव सिंह ने हासिल किया पहला स्थान

Mon, 02 Nov 2026 12:48 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:48 AM IST
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sanatan seva samiti online quiz pratiyog ita
हरि ओम सनातन सेवा समिति की प्रतियोगिता में सिरमौर के एलकेजी से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने लिया भाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। हरि ओम सनातन सेवा समिति की पांवटा साहिब इकाई की ओर से जिला स्तरीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें एलकेजी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अर्णव सिंह ने पहला, अग्रिम ने दूसरा और तृप्ति अग्रवाल ने तीसरा स्थान हासिल किया। शीर्ष तीन विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

समिति के प्रचार सचिव राजकिशोर त्यागी ने बताया कि प्रतियोगिता में अन्य प्रतिभागियों का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा। इनमें डेलीशा अग्रवाल, आरना डागर, अंशुमन त्रिपाठी, रंश जिंदल, स्पर्श संगर, रेयांश मेहंदीरत्ता और विहान त्यागी शामिल रहे।--------
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