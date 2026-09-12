Sirmour News: सुरेश शर्मा अध्यक्ष और संतोष थापा उपाध्यक्ष चुने

विज्ञापन

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीराजगढ़ (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में पीटीए की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें सुरेश शर्मा को अध्यक्ष, संतोष थापा को उपाध्यक्ष, प्रो. जगमोहन ठाकुर को सचिव, सुमन ओहरी को संयुक्त सचिव और प्रो. अमिता मेहता को कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं दिनेश आर्य को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया।अनिल कुमार और सुरजीत ठाकुर को तकनीकी विशेषज्ञ चुना गया। कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में सुरजीत सिंह, अंजना कंवर, हरिता देवी, सक्षम ठाकुर, डॉ. शशि किरण, प्रो. अंकुर सूद और डॉ. विपिन ठाकुर का चयन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्या डॉ. मीनू भास्कर ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई दी।उन्होंने कहा कि पीटीए कॉलेज प्रशासन, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी कॉलेज के विकास और विद्यार्थियों के हित में प्रभावी ढंग से कार्य करेगी।