Sirmour News: राजगढ़ अस्पताल में हो डॉक्टरों की नियुक्ति, मरीजों की समस्या को समाधान

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युवा क्रांति संगठन ने एसडीएम और खंड चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापनसंवाद न्यूज एजेंसीराजगढ़ (सिरमौर)। विकास खंड राजगढ़ की विभिन्न समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से क्षेत्र के युवाओं ने युवा क्रांति संगठन का गठन किया है। संगठन ने सिविल अस्पताल राजगढ़ से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। युवा क्रांति संगठन के सदस्यों ने एसडीएम राजकुमार ठाकुर से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति सहित मरीजों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांगें उठाईं। संगठन ने मांग की कि अस्पताल में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।इसके बाद संगठन के सदस्यों ने खंड चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ डॉ उपासना शर्मा से मिलकर उन्हें भी अस्पताल में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान संगठन ने अल्ट्रासाउंड सुविधा को नियमित किए जाने के अतिरिक्त अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग की है।युवा क्रांति संगठन के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि संगठन किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में काम नहीं करेगा। संगठन का मुख्य उद्देश्य राजगढ़ क्षेत्र की जनसमस्याओं को सरकार, प्रशासन और संबंधित विभागों के समक्ष उठाकर उनके समाधान की दिशा में प्रयास करना है।संगठन के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र की जायज मांगों और लोगों की समस्याओं को लेकर उनकी मुहिम आगे भी जारी रहेगी, जरूरत पड़ने पर जनहित की मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर भी आवाज बुलंद की जाएगी।बदलाव: