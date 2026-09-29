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Sirmour News: सिरमौर में 55,500 पशुओं का टीकाकरण, लंपी संक्रमण पर स्थिति नियंत्रण में

Wed, 30 Sep 2026 12:41 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:41 AM IST
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lumpi diseases in animals
2544 गोवंश संक्रमण की चपेट में आए, 2049 स्वस्थ, 446 का चल रहा उपचार
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60 हजार पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य, शेष एक सप्ताह में होगा पूरा
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। सिरमौर में लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55,500 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। पशुपालन विभाग के अनुसार जिले में संक्रमण की स्थिति अब पहले के मुकाबले नियंत्रण में है। 11 से 29 सितंबर के बीच संक्रमण से किसी गोवंश की मौत नहीं हुई। विभाग ने 60 हजार पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है और शेष पशुओं का टीकाकरण एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य है।
जिले में अब तक 2544 गोवंश लंपी संक्रमण की चपेट में आए हैं। इनमें से उपचार के बाद 2049 पशु स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 446 का उपचार चल रहा है। संक्रमण के कारण अब तक 49 पशुओं की मौत हुई है। जिले में करीब 1.80 लाख गोवंश हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए विभाग ने टीकाकरण के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया है। प्रभावित और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाकर पशुपालकों को बीमारी के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी जा रही है। वहीं, 1962 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से गौशालाओं को भी संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रभावित पशुओं के उपचार के साथ आसपास के क्षेत्रों में संक्रमण की निगरानी भी की जा रही है।
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पशुपालन विभाग सिरमौर के उपनिदेशक डॉ. राजीव वालिया ने बताया कि जिले में लंपी संक्रमण की स्थिति अब नियंत्रण में है। अभी एक-दो मामले सामने आ रहे हैं। 11 से 29 सितंबर तक संक्रमण से किसी गोवंश की मौत नहीं हुई है। संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार टीकाकरण किया जा रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालकों को बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।----
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