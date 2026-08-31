Sirmour News: श्लोकोच्चारण स्पर्धा में सिरमौरी ताल की प्रतिज्ञा और निबंध लेखन में एवीएन की समृद्धि अव्वल

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उच्च शिक्षा उपनिदेशक डॉ मदन लाल ने विजेता छात्र-छात्राओं को बतौर मुख्यातिथि किया पुरस्कृतसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। देववाणी संस्कृत भाषा के संवर्धन व छात्रों को संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाने के मकसद से सोमवार को भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला सिरमौर ने गोरक्षकनाथ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन में जिला स्तरीय संस्कृत सप्ताह महोत्सव का आयोजन किया। इसमें उच्च शिक्षा उपनिदेशक सिरमौर डॉ मदन लाल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की, जबकि जिला भाषा अधिकारी कांता नेगी विशेष रूप से मौजूद रहीं।सबसे पहले जिला भाषा अधिकारी कांता नेगी ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारी भारतीय संस्कृति, ज्ञान साहित्य एवं परंपरा की अमूल्य धरोहर है। संस्कृत सप्ताह के माध्यम से विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संर्वद्धन प्रति रुचि एवं प्रेम जागृत करने और हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।कार्यक्रम का आगाज कॉलेज की छात्राओं ने संस्कृत स्वागत गीत से किया। इसके बाद मुख्यातिथि ने दीप प्रज्ज्वलित किया। इसके बाद श्लोकोच्चारण, एकल गीतिका गायन, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सिरमौर के 25 स्कूलों के 110 बच्चों ने भाग लिया।श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में राजकीय उच्च विद्यालय सिरमौरी ताल की प्रतिज्ञा प्रथम, राजकीय उच्च विद्यालय बनाह की सैर का हर्षित ठाकुर द्वितीय और राजकीय उच्च विद्यालय छोउ भोगर की स्नेहा शर्मा तृतीय स्थान पर रही। संस्कृत एकल गीतिका प्रतियोगिता में एवीएन स्कूल नाहन की स्निग्धा प्रथम, राजकीय उच्च विद्यालय छोउ भोगर की संजना द्वितीय और एसवीएन स्कूल नाहन की जैस्मिन कौर तृतीय स्थान पर रही।निबंध लेखन प्रतियोगिता में एवीएन स्कूल नाहन की स्मृद्धि भारद्वाज प्रथम, राजकीय उच्च विद्यालय बनाह की सैर की साक्षी ठाकुर द्वितीय स्थान और पाईन वुड पब्लिक हाई स्कूल जमटा की यशस्वी तृतीय स्थान पर रही।प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुगलावाला करतारपुर की अंशिका व अनन्या चैधरी प्रथम, पाईनवुड हिल पब्लिक स्कूल जमटा की स्मृति व अवनी द्वितीय और राजकीय उच्च विद्यालय सिरमौरी ताल के सूरज व महक तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर संस्कृत कॉलेज के आचार्य डॉ. सुमीता, डॉ. सीमा वर्मा, डॉ सोमदश्र, डॉ ओमकार और लायकराम शास्त्री ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान जिला भाषा अधिकारी कांता नेगी, प्राचार्य डॉ. नरेश शर्मा, आचार्य डॉ. सोमदत्त भी मौजूद रहे।