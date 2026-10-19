Sirmour News: पंदुइनी स्कूल की नव्या ने एथलेटिक्स में लहराया परचम

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अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिखाएंगी दमखमसंवाद न्यूज एजेंसीधौलाकुआं (सिरमौर)। जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजकीय उच्च विद्यालय पंदुइनी की छात्रा नव्या ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नव्या ने 200 मीटर दौड़ में प्रथम और 100 मीटर दौड़ में तृतीय स्थान हासिल कर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया।नव्या पुत्री सतपाल, की इस उपलब्धि से विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और पंदुइनी गांव में खुशी का माहौल है। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के दम पर नव्या का चयन अब बिलासपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वहां वह जिला स्तर पर हासिल की गई सफलता को दोहराने के लिए मैदान में उतरेंगी।विद्यालय के शारीरिक शिक्षक (पीईटी) बलदेव सिंह ने नव्या की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि छात्रा ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुरुवाला में 15 से 18 अक्तूबर तक आयोजित हुई जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नव्या राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और जिला का गौरव बढ़ाएंगी।