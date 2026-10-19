Sirmour News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Tue, 20 Oct 2026 12:44 AM IST
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नवरात्र मेला : महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में सुबह 6:00 बजे शुरू होगा नवरात्र मेला।
केंद्र का शुभारंभ : साई हॉल रानीताल नाहन में दोपहर बाद 2:00 बजे निशुल्क सिलाई-कढ़ाई केंद्र का शुभारंभ
पुतला दहन : चौगान मैदान नाहन में शाम 6:30 बजे रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन।
काम की बात
मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी विभागों की ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।
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केंद्र का शुभारंभ : साई हॉल रानीताल नाहन में दोपहर बाद 2:00 बजे निशुल्क सिलाई-कढ़ाई केंद्र का शुभारंभ
पुतला दहन : चौगान मैदान नाहन में शाम 6:30 बजे रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन।
काम की बात
मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी विभागों की ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी।