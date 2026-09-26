फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   meeting for youth program

Sirmour News: युवाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभागों में बेहतर समन्वय पर जोर

Sun, 27 Sep 2026 12:42 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
meeting for youth program
नाहन में उपायुक्त कार्यालय सभागार में माय भारत सिरमौर के युवा कार्यक्रमों से संबंधित जिला सलाहक
-माय भारत की जिला सलाहकार समिति की बैठक में आगामी युवा कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। माय भारत सिरमौर के युवा कार्यक्रमों से संबंधित जिला सलाहकार समिति की दूसरी बैठक शनिवार को उपायुक्त कार्यालय, सिरमौर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एकता काप्टा ने की। बैठक में गत तिमाही के दौरान माय भारत की ओर से संचालित विभिन्न युवा-केंद्रित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में फ्यूचर लीडरशिप बूटकैंप, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (वीबीवाईएलडी) क्विज, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षण, सेवा पखवाड़ा, नशा मुक्त युवा जिला स्तरीय प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित गतिविधियों सहित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों पर भी चर्चा हुई।
विज्ञापन

बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इनमें वंदे मातरम् कैंप, वीबीवाईएलडी सांस्कृतिक चरण, खंड एवं जिला स्तरीय खेल गतिविधियां तथा अंतर-जिला युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम प्रमुख रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को माय भारत की पहलों के साथ बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय और अभिसरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवा-केंद्रित कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचना चाहिए, ताकि उन्हें सहभागिता, नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के सार्थक अवसर मिल सकें।
बैठक में माय भारत के आगामी अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। सभी विभागों से माय भारत स्वयंसेवकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा उन्हें व्यावहारिक और अनुभवात्मक अधिगम के अवसर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया। इससे स्वयंसेवक विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विभागीय पहलों के संचालन की कार्यप्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से परिचित हो सकेंगे।

बैठक का समापन सिरमौर जिले में युवाओं की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने तथा युवा-केंद्रित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ। बैठक का संचालन जिला युवा अधिकारी अमृषा शर्मा ने किया।-------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed