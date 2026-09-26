Sirmour News: काहन में कार से टकराई बाइक, चालक की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीसराहां (सिरमौर)। सराहां के समीप काहन गांव में रात को एक बाइक कार से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक राजेश कुमार निवासी गांव बनाड़, गागल शिकोर, पच्छाद की मौत हो गई। पुलिस थाना पच्छाद में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।एसपी एनएस नेगी ने बताया कि शिकायत में काहन निवासी राकेश गौतम ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे सराहां की ओर से कार नंबर एचपी-16एए-4413 आई और सड़क पर रुकी। चालक ने इंडिकेटर देकर कार को धीरे-धीरे मोड़ना शुरू किया। कार लगभग पूरी तरह मुड़ चुकी थी, इसी दौरान सराहां की ओर से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल नंबर एचआर-03-जेड-0823 बिना ब्रेक लगाए कार के आगे चालक की तरफ जा टकराई।टक्कर के कारण मोटरसाइकिल चालक सड़क पर गिर गया। कार में तीन युवक सवार थे और कार नितेश नेहरू चला रहा था। हादसे के बाद राजेश कुमार को उपचार के लिए सिविल अस्पताल सराहां ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई। हादसे के संबंध में पच्छाद थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों और हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है।