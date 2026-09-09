Sirmour News: विद्यार्थियों को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के प्रति किया जागरूक

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संवाद न्यूज एजेंसीनौहराधार (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शाखा कार्यालय नौहराधार की ओर से स्थानीय कॉलेज में विद्यार्थियों को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के प्रति जागरूक करने के लिए शिविर आयोजित किया गया। इसमें बैंक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध शिक्षा ऋण सुविधा और योजना के लाभों की विस्तार से जानकारी दी।वरिष्ठ शाखा प्रबंधक उमेद कंवर ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना किसी जमानत या संपार्श्विक और बिना गारंटर के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को ऋण की अधिस्थगन अवधि के बारे में भी जानकारी दी।सहायक प्रबंधक विशाल आर्य ने विद्यार्थियों को योजना का लाभ उठाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी साझा की। इस दौरान विद्यार्थियों ने योजना से जुड़े सवाल पूछे, जिनका बैंक अधिकारियों ने जवाब दिया।