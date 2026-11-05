Sirmour News: माजरा स्कूल में हरित दिवाली पर कार्यक्रम, विद्यार्थियों ने रोपे पौधे

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दीपक निर्माण में विद्यार्थियों ने आकर्षक दीये तैयार किए, जबकि चित्रकला के जरिए पर्यावरण संरक्षण व हरित दिवाली के महत्व को दर्शाया। प्रधानाचार्या रितु भारद्वाज ने विद्यार्थियों से पर्यावरण अनुकूल त्योहार मनाने, पौधों की देखभाल करने और समाज में प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।इस मौके पर कॉमर्स क्लब ने विद्यालय में एक प्लास्टिक कलेक्शन बैंक की शुरुआत भी की। इसके जरिए स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों को प्लास्टिक कचरा खुले में फेंकने के बजाय निर्धारित बैंक में एकत्र करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि परिसर को प्रदूषण मुक्त रखा जा सके। कार्यक्रम में क्लब प्रभारी डॉ. कुशल मित्तल, विनीता कुमारी, सुरेंद्र सिंह, बलबीर चौधरी और अलका खंडूजा सहित अन्य शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।