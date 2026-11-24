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ददाहू बस अड्डे पर हादसा,संवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस की ददाहू बस अड्डे पर चपेट में आने से विद्युत बोर्ड का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान अंधेरी निवासी राम लाल (54) के रूप में हुई है। हादसे में उनकी एक टांग बस के पिछले टायर के नीचे आ गई। उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल ददाहू पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया।लोगों के अनुसार सोमवार को नाहन से हरिपुरधार मार्ग पर चलने वाली निगम की बस ददाहू बस अड्डे पर पहुंची थी। इसी दौरान राम लाल अपने घर जाने के लिए बस में चढ़ने लगा। बताया जा रहा है कि बस में यात्रियों की काफी भीड़ थी। इसी दौरान धक्का लगने से वह नीचे गिर गया और बस की चपेट में आ गया। उसकी एक टांग बस के पिछले टायर के नीचे आ गई।बताया जा रहा है कि राम लाल विद्युत बोर्ड में लाइनमैन के पद पर कार्यरत है। वह दिव्यांग है और उनकी एक बाजू पहले से नहीं है। बस में चढ़ते समय संतुलन बिगड़ने से वे हादसे का शिकार हो गए। रेणुकाजी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने बताया कि बस अड्डे पर हुए हादसे के संबंध में पुलिस जांच कर रही है।