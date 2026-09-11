Sirmour News: सराहां बाजार में पागल कुत्ते का आतंक, दो दिन में काटे 12 लोग

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संवाद न्यूज एजेंसीसराहां (सिरमौर)। सराहां बाजार और आसपास के क्षेत्रों में पागल कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई है। पिछले दो दिनों में एक पागल कुत्ते ने 12 लोगों को काट लिया। कुत्ते के हमले के बाद बाजार में ऐसा भय बना हुआ है कि लोग उसे देखते ही अपनी दुकानों और घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं।कुत्ते के काटने के बाद पीड़ित उपचार के लिए सराहां सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल में अब तक कुत्ते के काटने के 12 मामले सामने आए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। सराहां निवासी नरेश कुमार, प्रेम सिंह, संजय कुमार, देवांशु शर्मा, चंद्रदेव कटोच, देशराज, सुख चैन सिंह और सुरेश कुमार ने बताया कि पिछले दो दिनों से बाजार में कुत्ते के काटने की घटनाओं के बाद लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने की मांग की है।सराहां सिविल अस्पताल में उपचाराधीन लोगों में अर्शी गांव हाबी, अरुण गांव पशोग, विनोद कुमार गांव कोटड़ी, सीता देवी बनाहां की सेर, दर्शनी देवी सराहां, दीपेंद्र सिंह गांव जयहर, जय देवी गांव दांवर, शिवानी गांव मताहन, दिनेश कुमार गांव डीब, प्रेम दत्त पानवा, अमन सिंह पानवा और प्रकाश सिंह कईना-काटली शामिल हैं।-बाक्सकई कुत्तों को काट चुका था पागल कुत्तासराहां पंचायत की प्रधान किरण अत्री ने बताया कि बाजार में आतंक मचाने वाला पागल कुत्ता बीती रात मर गया है। हालांकि, आशंका है कि उसने क्षेत्र में घूमने वाले कई अन्य कुत्तों को भी काटा है। इसके मद्देनजर पालतू और बाजार में घूमने वाले कुत्तों के मालिकों को उन्हें पशुपालन विभाग के अस्पताल ले जाकर टीके लगवाने की सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।-बाक्सअस्पताल में पहुंचे 12 मामलेबीएमओ पच्छाद डॉ. पुनीत शर्मा ने बताया कि सराहां सिविल अस्पताल में पागल कुत्ते के काटने के मामले सामने आए हैं। अब तक 12 लोग उपचार के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं और सभी का उपचार किया जा रहा है।