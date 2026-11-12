Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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एक्से-रे जांच: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेठी में सुबह 10:00 बजे स्वास्थ्य शिविर में होगी एक्स-रे जांच।



बाल मेला : पच्छाद विधसनसभा क्षेत्र के बागथन में सुबह 10:00 बजे शुरू होगा दो दिवसीय बाल दिवस मेला।



देव निमंत्रण : रेणुका मेले में देवताओं को निमंत्रण देने सुबह 11:00 बजे रेणुकाजी से देवस्थलों को रवाना होंगे प्रशासनिक अधिकारी।



बैठक : पांवटा साहिब के विश्वकर्मा मंदिर में शाम 3:30 बजे प्रस्तावित 17वीं भव्य ब्रह्मोत्सव यात्रा के आयोजन को लेकर बैठक।



काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 19 नवंबर को सुबह 10:00 बजे शिलाई में वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट।

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आज के कार्यक्रम