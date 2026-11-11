Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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बीपी जांच : मेडिकल कॉलेज के निरोग क्लीनिक में सुबह 10:00 बजे बीपी और शुगर जांच।



जांच : नाहन शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10:00 बजे से पांच वर्ष तक के बच्चों की लंबाई और भार की जांच।



मेला : विकास खंड राजगढ़ के ठौड़ निवाड़ मठ मंदिर में सुबह 10:00 बजे मेले का आयोजन।





काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 15 नवंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।

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आज के कार्यक्रम