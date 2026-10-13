Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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प्रतियोगिता : पांवटा साहिब के मानपुर देवड़ा में सुबह 9:00 बजे राज्य स्तरीय मेजर गेम्स खेलकूद प्रतियोगिता।

टीकाकरण : मातृ-शिशु कल्याण केंद्र नाहन में सुबह 10:00 बजे 0 से डेढ़ वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण।

जनसुनवाई : उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान सुबह 10:30 बजे शिलाई के जाखना में जनसमस्याएं सुनेंगे।

बैठक : उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में सुबह 11:00 बजे जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक।



काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 15 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा में निजी बसों की पासिंग।



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आज के कार्यक्रम