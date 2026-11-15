Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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हवन यज्ञ : रेणुका विकास बोर्ड के रेणुकाजी मंदिर परिसर में सुबह 9:00 बजे हवन यज्ञ का आयोजन।



कार्यक्रम : लोक संपर्क विभाग की ओर से सुबह 11:00 बजे राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर नाहन में कार्यक्रम।



महाआरती: रेणुकाजी तीर्थ में कार्तिक मास की वृश्चिक संक्रांति के अवसर में शाम 6:00 रेणुका झील की सांध्यकालीन महाआरती।



काम की बात



जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 19 नवंबर को सुबह 10:00 बजे शिलाई में वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट। -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

आज के कार्यक्रम