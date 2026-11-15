Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:26 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:26 AM IST
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आज के कार्यक्रम
हवन यज्ञ : रेणुका विकास बोर्ड के रेणुकाजी मंदिर परिसर में सुबह 9:00 बजे हवन यज्ञ का आयोजन।
कार्यक्रम : लोक संपर्क विभाग की ओर से सुबह 11:00 बजे राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर नाहन में कार्यक्रम।
महाआरती: रेणुकाजी तीर्थ में कार्तिक मास की वृश्चिक संक्रांति के अवसर में शाम 6:00 रेणुका झील की सांध्यकालीन महाआरती।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 19 नवंबर को सुबह 10:00 बजे शिलाई में वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट।
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हवन यज्ञ : रेणुका विकास बोर्ड के रेणुकाजी मंदिर परिसर में सुबह 9:00 बजे हवन यज्ञ का आयोजन।
कार्यक्रम : लोक संपर्क विभाग की ओर से सुबह 11:00 बजे राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर नाहन में कार्यक्रम।
महाआरती: रेणुकाजी तीर्थ में कार्तिक मास की वृश्चिक संक्रांति के अवसर में शाम 6:00 रेणुका झील की सांध्यकालीन महाआरती।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 19 नवंबर को सुबह 10:00 बजे शिलाई में वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट।