Sirmour News: रेणुका जी मेले में कथित धन उगाही पर भाजपा तल्ख, प्रशासन को घेरा

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वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण सिंह ने जारी बयान में कहा कि मेले के नाम पर प्रधानों और उद्योगपतियों से धन मांगना सरकार और प्रशासन की मानसिकता दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल के पिछले चार वर्षों के दौरान मेले के स्तर में भारी गिरावट आई है। इस दौरान जमकर फिजूलखर्ची कर जनता और सरकार के धन का खुला दुरुपयोग किया गया।उन्होंने मेले में लागू ठेकेदारी प्रथा का कड़ा विरोध करते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी व्यवस्था लागू होने से बाहरी और स्थानीय व्यापारियों को महंगे प्लाट मिलेंगे, जिसके चलते उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा।नारायण सिंह ने कहा कि मेले में महंगे बॉलीवुड कलाकारों के स्थान पर स्थानीय व हिमाचली कलाकारों को मंच मिलना चाहिए। इससे कम खर्च में लोगों का मनोरंजन होगा और राज्य की संस्कृति को भी संरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेणुका मेला लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है। मंदिरों में भक्तों द्वारा अर्पित चढ़ावे की फिजूलखर्ची धार्मिक भावनाओं का सीधा अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में बहुप्रतीक्षित गिरि पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जबकि भाजपा शासनकाल में इसके लिए 16 करोड़ स्वीकृत किए गए थे।