फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   bjp prasarshan in dadhahu

Sirmour News: प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ददाहू में भाजपा का हल्ला बोल

Thu, 10 Sep 2026 12:04 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
bjp prasarshan in dadhahu
ददाहू में प्रदेश सरकारी की जनविरोधी नीतियों के  खिलाफ प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता। संवाद
कांग्रेस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, नाकामियों को घर-घर पहुंचाने का लिया संकल्प
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

ददाहू (सिरमौर)। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सड़कों की बदहाली और ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने ददाहू में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए लगातार संस्थानों को बंद किए जाने को लेकर भी सरकार को घेरा।

प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। इसमें संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की कथित नाकामियों और जनविरोधी नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अगली सरकार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की बनने जा रही है।
विज्ञापन


उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने के लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और केंद्र की योजनाओं व प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहने पर जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस अवसर पर भाजपा जिला सह प्रभारी राकेश, पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह, जिला महामंत्री रणबीर ठाकुर, जिला सचिव सीता तोमर, प्रदेश किसान मोर्चा उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, जिला प्रवक्ता प्रताप रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, मंडल महामंत्री दीपक राम चौहान, पवन शर्मा, सतपाल गतवाल, प्रेम सिंह ठाकुर, बीडीसी सदस्य ददाहू नीलू गुप्ता सहित भाजपा के अन्य नेता, मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed