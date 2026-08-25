Sirmour News: वॉलीबाल में भाटगढ़, बैडमिंटन में बड़ग ने मैच जीते
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:40 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:40 PM IST
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लानापालर में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ
संवाद न्यूज एजेंसी
संगड़ाह/नाहन (सिरमौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लानापालर में संगड़ाह जोन की छात्र वर्ग की अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ लानापालर पंचायत प्रधान शीतल शर्मा ने किया। इस दौरान संगड़ाह जोन प्रभारी कपिल मोहन ठाकुर ने पिछले वर्ष आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में जोन की उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
प्रतियोगिता के प्रबंधक सचिव एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लानापालर के प्रधानाचार्य तपेंद्र चौहान ने खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग के लिए ग्राम पंचायत लानापालर के लोगों का आभार जताया। प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबाल में भाटगढ़ स्कूल ने बीवीएन स्कूल संगड़ाह को 2-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। बैडमिंटन में बड़ग स्कूल ने रजाना स्कूल को तथा बीवीएन संगड़ाह ने राजकीय स्कूल संगड़ाह को 2-0 से हराकर अगले चरण में जगह बनाई।
इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य लानापालर करिश्मा ठाकुर, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष बलवीर सिंह, उपप्रधान वीरेंद्र सिंह, समाजसेवी विनय शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संगड़ाह/नाहन (सिरमौर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लानापालर में संगड़ाह जोन की छात्र वर्ग की अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ लानापालर पंचायत प्रधान शीतल शर्मा ने किया। इस दौरान संगड़ाह जोन प्रभारी कपिल मोहन ठाकुर ने पिछले वर्ष आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में जोन की उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
प्रतियोगिता के प्रबंधक सचिव एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लानापालर के प्रधानाचार्य तपेंद्र चौहान ने खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग के लिए ग्राम पंचायत लानापालर के लोगों का आभार जताया। प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबाल में भाटगढ़ स्कूल ने बीवीएन स्कूल संगड़ाह को 2-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। बैडमिंटन में बड़ग स्कूल ने रजाना स्कूल को तथा बीवीएन संगड़ाह ने राजकीय स्कूल संगड़ाह को 2-0 से हराकर अगले चरण में जगह बनाई।
विज्ञापन
इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य लानापालर करिश्मा ठाकुर, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष बलवीर सिंह, उपप्रधान वीरेंद्र सिंह, समाजसेवी विनय शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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