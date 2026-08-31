Sirmour News: अमित जसवाल बने नाहन नगर संयोजक

विज्ञापन



जिला अध्यक्ष विभोग कुमार व जिला सह मंत्री विश्व हिन्दू परिषद सतीश कुमार ने बताया कि विश्व हिन्दू परिषद की प्रचंड युवा शक्ति बजरंग दल जिला सिरमौर के नाहन नगर संयोजक का दायित्व अब अमित जसवाल को सौंपा गया। अब नाहन नगर में आगामी बजरंग दल की टोली बनाने का कार्य अतिशीघ्र नगर संयोजक अमित जायसवाल विहिप- बजरंग दल जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे। संवाद