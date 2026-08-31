Sirmour News: अमित जसवाल बने नाहन नगर संयोजक
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
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पांवटा साहिब। जिला सिरमौर विश्व हिंदू परिषद की एक विशेष जिला बैठक पांवटा साहिब में बैठक संपन्न हुई। इसमें विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत एवं जिला सिरमौर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में कुछ नवीन दायित्व की घोषणाएं की गई हैं।
जिला अध्यक्ष विभोग कुमार व जिला सह मंत्री विश्व हिन्दू परिषद सतीश कुमार ने बताया कि विश्व हिन्दू परिषद की प्रचंड युवा शक्ति बजरंग दल जिला सिरमौर के नाहन नगर संयोजक का दायित्व अब अमित जसवाल को सौंपा गया। अब नाहन नगर में आगामी बजरंग दल की टोली बनाने का कार्य अतिशीघ्र नगर संयोजक अमित जायसवाल विहिप- बजरंग दल जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे। संवाद
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जिला अध्यक्ष विभोग कुमार व जिला सह मंत्री विश्व हिन्दू परिषद सतीश कुमार ने बताया कि विश्व हिन्दू परिषद की प्रचंड युवा शक्ति बजरंग दल जिला सिरमौर के नाहन नगर संयोजक का दायित्व अब अमित जसवाल को सौंपा गया। अब नाहन नगर में आगामी बजरंग दल की टोली बनाने का कार्य अतिशीघ्र नगर संयोजक अमित जायसवाल विहिप- बजरंग दल जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे। संवाद
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