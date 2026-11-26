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आउटसोर्स आधार पर होगी तैनातीसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन/पांवटा साहिब (सिरमौर)। सरकारी स्कूलों की प्री-प्राइमरी कक्षाओं में अंशकालिक आया और हेल्पर के पदों पर नौकरी के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिए। राजगढ़ और खोड़ोवाला शिक्षा खंड में 48 पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में 281 अभ्यर्थी शामिल हुए। पदों की तुलना में आवेदकों की संख्या अधिक होने से चयन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा रही।मैसर्स स्काईलाइट मैनपावर एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, डेरा-परोल की ओर से उपरोजगार कार्यालय राजगढ़ और पांवटा साहिब में साक्षात्कार आयोजित किए गए। राजगढ़ शिक्षा खंड में 29 पदों के लिए 170 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया, जबकि खोड़ोवाला शिक्षा खंड के 19 पदों के लिए 111 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए।भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास थी। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई थी। इन पदों पर आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियां की जानी हैं। चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी स्कूलों की प्री-प्राइमरी कक्षाओं में आया और हेल्पर के तौर पर सेवाएं देनी होंगी।जिला रोजगार अधिकारी सिरमौर देविंद्र कुमार ने बताया कि कंपनी की ओर से साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई गई है। फिलहाल परिणाम लंबित है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।