हिमाचल ने रचा इतिहास: 99.55 फीसदी साक्षरता के साथ देश में दूसरा स्थान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सम्मानित

हिमाचल प्रदेश ने साक्षरता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश की साक्षरता दर बढ़कर 99.55 फीसदी हो गई है। 99.7 फीसदी साक्षरता के साथ गोवा पहले स्थान पर है। विश्व साक्षरता दिवस पर मंगलवार को नई दिल्ली के अंबेडकर भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में हिमाचल की इस उपलब्धि को सम्मान मिला। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की 75.26 लाख आबादी में अब केवल 28,480 लोग गैर-साक्षर हैं। यह कुल आबादी का सिर्फ 0.45 फीसदी है। पिछले वर्ष आठ सितंबर को 99.3 फीसदी साक्षरता हासिल करने पर हिमाचल को = पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ‘उल्लास’ के तहत प्रदेश के सभी 12 जिलों में अभियान चलाकर साक्षरता का दायरा बढ़ाया गया।

विज्ञापन