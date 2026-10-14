कहासुनी के बाद पत्नी की हत्या: बीएसएफ से रिटायर पति गिरफ्तार, लोहे के औजार से सिर पर वार करने का आरोप

नूरपुर की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची

वारदात की सूचना मिलने पर जवाली के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी, कोटला थाना पुलिस और नूरपुर की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। उषा के भाई उत्तम चंद के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी जगदीश चंद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है। एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी और बेटा अलग रहते हैं। एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।